《經濟通通訊社１８日專訊》立法會行政管理委員會決定，不追討４名被取消議員資格的劉
小麗、梁國雄、羅冠聰和姚松炎的薪津。
羅冠聰表示，行管會決定不追討薪津是合乎情理的做法。他原則上同意須交付預支但尚未使
用的營運資金以及添置了的設備，將會與行管會商討歸還的詳情及內容，但認為其辦事處的職員
在突然的打壓下離職，立法會應當承擔其代通知金以及遣散費。（ｃｗ）（ｚｚ）
18/04/2018 17:20
【香港政情】羅冠聰指將會與行管會商討歸還預支資金及設備的程序
《經濟通通訊社１８日專訊》立法會行政管理委員會決定，不追討４名被取消議員資格的劉
小麗、梁國雄、羅冠聰和姚松炎的薪津。
羅冠聰表示，行管會決定不追討薪津是合乎情理的做法。他原則上同意須交付預支但尚未使
用的營運資金以及添置了的設備，將會與行管會商討歸還的詳情及內容，但認為其辦事處的職員
在突然的打壓下離職，立法會應當承擔其代通知金以及遣散費。（ｃｗ）（ｚｚ）
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