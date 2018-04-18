【香港政情】羅冠聰指將會與行管會商討歸還預支資金及設備的程序

《經濟通通訊社１８日專訊》立法會行政管理委員會決定，不追討４名被取消議員資格的劉

小麗、梁國雄、羅冠聰和姚松炎的薪津。

羅冠聰表示，行管會決定不追討薪津是合乎情理的做法。他原則上同意須交付預支但尚未使

用的營運資金以及添置了的設備，將會與行管會商討歸還的詳情及內容，但認為其辦事處的職員

在突然的打壓下離職，立法會應當承擔其代通知金以及遣散費。（ｃｗ）（ｚｚ）

