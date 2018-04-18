【海南自貿】發改委：將編制海南改革開放配套方案，防範炒房投機

《經濟通通訊社１８日專訊》國家發改委新聞發言人嚴鵬程表示，將推動支持海南新一輪改

革開放政策措施的細化、實化，編制好國務院指導意見的配套實施方案。

他又表示，將認真做好重大風險防範工作，密切跟蹤《指導意見》實施中可能遇到的問題，

及時妥善應對，堅決防範炒房炒地產等投機行為。（ｂｉ）

