《經濟通通訊社１８日專訊》國家發改委新聞發言人嚴鵬程表示，將推動支持海南新一輪改
革開放政策措施的細化、實化，編制好國務院指導意見的配套實施方案。
他又表示，將認真做好重大風險防範工作，密切跟蹤《指導意見》實施中可能遇到的問題，
及時妥善應對，堅決防範炒房炒地產等投機行為。（ｂｉ）
18/04/2018 11:58
【海南自貿】發改委：將編制海南改革開放配套方案，防範炒房投機
《經濟通通訊社１８日專訊》國家發改委新聞發言人嚴鵬程表示，將推動支持海南新一輪改
革開放政策措施的細化、實化，編制好國務院指導意見的配套實施方案。
他又表示，將認真做好重大風險防範工作，密切跟蹤《指導意見》實施中可能遇到的問題，
及時妥善應對，堅決防範炒房炒地產等投機行為。（ｂｉ）
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