【人行降準】證券時報：「外科手術刀」式精準微調

《經濟通通訊社１８日專訊》官媒《證券時報》頭版評論文章認為，人行是次定向降準的最

終目的是在不減息的情況下定向調整部分銀行的負債成本，防止推進金融去槓桿而波及銀行貸款

定價上升，繼而避免對目前的經濟復甦勢頭形成衝擊，同時通過結構性框架，將資金導入小微企

業，保證這部分市場資金供需平衡及穩定，形容為「外科手術刀」式的精準微調。

文章認為，是次降準的時間及人行試圖達成的效果很值得市場玩味，因為用降準資金償還中

期借貸便利（ＭＬＦ），對銀行而言直接意味著負債成本下降，這亦是是次操作的核心著力點所

在。

今年以來，即使資管新規一直引而未發，但金融去槓桿的進程在持續推進，３月底的廣義貨

幣（Ｍ２）增速進一步降至８﹒２％就是最直接的體現，上周更傳出大額存單利率上限進一步放

開的消息。種種政策信號加起來，整體來說意味著今年銀行無論從同業渠道，還是傳統的儲蓄存

款渠道吸收資金的成本都在上升。假設整個社會的資金供需平衡不變，高出來的成本一定會傳導

到終端的貸款定價上。

而整體的資金成本上行，更重要的影響是不利於目前的經濟復甦勢頭，更何況本輪經濟復甦

另一個重要推動力外需回暖，未來亦將面臨貿易摩擦可能升級等諸多因素的影響。所以在可行的

範圍內適度預調微調，有利於宏觀政策把握主動權。如果未來情況仍有進一步變化，不排除人行

動用其他工具預調微調。

文章又指，由於金融去槓桿導致同業業務對Ｍ２的擾動在持續收縮，另外外匯佔款的變化亦

不是很顯著，市場流動性整體並不具備擴張的條件，認為只要金融去槓桿的基調維持不變，就不

會造成市場流動性的進一步擴大。

人行上日（１７日）公布，下周三（２５日）起，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城

商行、非縣域農商行及外資銀行等存款準備金率１個百分點，獲得定向降準資金的銀行當日直接

償還自身持有的未到期ＭＬＦ操作，而餘下的約４０００億元人民幣增量資金被導入宏觀審慎評

估（ＭＰＡ）框架，定向用於小微企業的貸款投放。（ｋｌ）

