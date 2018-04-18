《經濟通通訊社１８日專訊》中信里昂證券駐香港高級信用分析師Ｓｔｅｖｅ Ｗａｎｇ認
為，中國意外定向降準強而有力，有助遏制各地違約風險上升，特別是面臨再融資困難的小型企
業。
他表示，次降準旨在降低企業部門特別是中小企業的借貸成本，初時會對中資銀行、民營企
業構成信用利好，其後將對更廣泛的經濟產生強烈影響。
人行上日（１７日）公布，下周三（２５日）起，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城
商行、非縣域農商行及外資銀行等存款準備金率１個百分點。（ｋｌ）
18/04/2018 13:28
【人行降準】中信里昂：定向降準強而有力，將對經濟產生強烈影響
《經濟通通訊社１８日專訊》中信里昂證券駐香港高級信用分析師Ｓｔｅｖｅ Ｗａｎｇ認
為，中國意外定向降準強而有力，有助遏制各地違約風險上升，特別是面臨再融資困難的小型企
業。
他表示，次降準旨在降低企業部門特別是中小企業的借貸成本，初時會對中資銀行、民營企
業構成信用利好，其後將對更廣泛的經濟產生強烈影響。
人行上日（１７日）公布，下周三（２５日）起，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城
商行、非縣域農商行及外資銀行等存款準備金率１個百分點。（ｋｌ）
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