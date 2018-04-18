《經濟通通訊社１８日專訊》瑞穗銀行外匯策略師張建泰表示，人行降準的決定對離岸人民
幣即期匯率影響有限，因為穩健中性的貨幣政策基調並未改變，不過隨著流動性注入，境內外美
元╱人民幣遠期點將有下行壓力。
他表示，考慮到中國經濟穩定的成長預期和中美貿易戰的緩和前景，近期離岸人民幣匯率料
保持相對穩定。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３４點子，報６﹒２８５４。（ｂｉ）
18/04/2018 14:30
【人行降準】瑞穗：幣策基調未變，降準對離岸人幣匯率影響有限
《經濟通通訊社１８日專訊》瑞穗銀行外匯策略師張建泰表示，人行降準的決定對離岸人民
幣即期匯率影響有限，因為穩健中性的貨幣政策基調並未改變，不過隨著流動性注入，境內外美
元╱人民幣遠期點將有下行壓力。
他表示，考慮到中國經濟穩定的成長預期和中美貿易戰的緩和前景，近期離岸人民幣匯率料
保持相對穩定。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３４點子，報６﹒２８５４。（ｂｉ）
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