【人行降準】瑞穗：幣策基調未變，降準對離岸人幣匯率影響有限

《經濟通通訊社１８日專訊》瑞穗銀行外匯策略師張建泰表示，人行降準的決定對離岸人民

幣即期匯率影響有限，因為穩健中性的貨幣政策基調並未改變，不過隨著流動性注入，境內外美

元╱人民幣遠期點將有下行壓力。

他表示，考慮到中國經濟穩定的成長預期和中美貿易戰的緩和前景，近期離岸人民幣匯率料

保持相對穩定。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３４點子，報６﹒２８５４。（ｂｉ）

