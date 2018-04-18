【禁制中興】央視刊特稿：習近平多次強調要掌握核心技術非常前瞻

《經濟通通訊社１８日專訊》央視新聞刊出題為《習近平：核心技術靠化緣是要不來的》文

章指出，十八大以來，國家主席習近平在多個場合都曾強調過科技創新的重要性，還多次提到要

掌握核心技術，並指出核心技術受制於人是最大的隱患，而核心技術靠化緣是要不來的，只有自

力更生。這些話語在今天看來，非常具有針對性和前瞻性。

文章列出，２０１６年１０月９日在十八屆中央政治局第三十六次集體學習上，習近平講話

指出，「要緊緊牽住核心技術自主創新這個『牛鼻子』，抓緊突破網絡發展的前沿技術和具有國

際競爭力的關鍵核心技術，加快推進國產自主可控替代計劃，構建安全可控的信息技術體系。推

動高性能計算、移動通信、量子通信、核心芯片、操作系統等研發和應用取得重大突破。」

２０１５年３月５日在參加十二屆全國人大三次會議上海代表團審議時的講話：「西方發達

國家有一種教會了徒弟、餓死了師傅的心理，所以立足點要放在自主創新上。」

２０１５年２月１６日視察中科院西安光機所時說：「現在國力增強了，我們仍要繼續自力

更生，核心技術靠化緣是要不來的。」

２０１３年８月２１日聽取科技部匯報時的講話在國際上，「沒有核心技術的優勢就沒有政

治上的強勢。在關鍵領域、卡脖子的地方要下大功夫。軍事上也是如此。」

２０１３年７月１７日在中國科學院考察工作時的講話：「真正的核心技術是買不來的。正

所謂『國之利器，不可以示人。』只有擁有強大的科技創新能力，才能提高我國國際競爭力。」

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