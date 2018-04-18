《經濟通通訊社１８日專訊》美國商務部宣布，已對從中國進口的部分鋼輪產品展開反傾銷
和反補貼調查。此次調查是在收到美國相關企業投訴後展開的。
美國商務部估計，美國２０１７年從中國進口價值約３﹒８８億美元的鋼輪產品，傾銷幅度
為１２﹒１％至２３１﹒７％。（ｃｔ）
18/04/2018 11:13
【貿易開戰】美商務部對中國產鋼輪發起「雙反」調查
《經濟通通訊社１８日專訊》美國商務部宣布，已對從中國進口的部分鋼輪產品展開反傾銷
和反補貼調查。此次調查是在收到美國相關企業投訴後展開的。
美國商務部估計，美國２０１７年從中國進口價值約３﹒８８億美元的鋼輪產品，傾銷幅度
為１２﹒１％至２３１﹒７％。（ｃｔ）
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