《經濟通通訊社１８日專訊》美國商務部周二初裁認定，從中國進口的合金鋁板產品存在補
貼行為。美國商務部計算出的初步補貼幅度為進口普通合金鋁板價值的３１﹒２０％至
１１３﹒３０％。（ｃｔ）
18/04/2018 10:15
【貿易開戰】美國商務部初裁認定中國合金鋁板存在補貼行為
《經濟通通訊社１８日專訊》美國商務部周二初裁認定，從中國進口的合金鋁板產品存在補
貼行為。美國商務部計算出的初步補貼幅度為進口普通合金鋁板價值的３１﹒２０％至
１１３﹒３０％。（ｃｔ）
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