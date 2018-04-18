《經濟通通訊社１８日專訊》據外電引述知情人士稱，美國限制中興通訊使用美國製造的零
部件後，中興通訊可能無法在其移動設備上使用谷歌的Ａｎｄｒｏｉｄ操作系統。
消息人士補充，中興通訊和Ａｌｐｈａｂｅｔ公司一直在討論美國政府禁令的影響，不過目
前兩家公司尚未就中興使用Ａｎｄｒｏｉｄ的問題做出決定。（ｃｔ）
18/04/2018 08:43
【禁制中興】報道指中興通訊恐失去安卓軟件牌照
《經濟通通訊社１８日專訊》據外電引述知情人士稱，美國限制中興通訊使用美國製造的零
部件後，中興通訊可能無法在其移動設備上使用谷歌的Ａｎｄｒｏｉｄ操作系統。
消息人士補充，中興通訊和Ａｌｐｈａｂｅｔ公司一直在討論美國政府禁令的影響，不過目
前兩家公司尚未就中興使用Ａｎｄｒｏｉｄ的問題做出決定。（ｃｔ）
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