【禁制中興】報道指中興通訊恐失去安卓軟件牌照

《經濟通通訊社１８日專訊》據外電引述知情人士稱，美國限制中興通訊使用美國製造的零

部件後，中興通訊可能無法在其移動設備上使用谷歌的Ａｎｄｒｏｉｄ操作系統。

消息人士補充，中興通訊和Ａｌｐｈａｂｅｔ公司一直在討論美國政府禁令的影響，不過目

前兩家公司尚未就中興使用Ａｎｄｒｏｉｄ的問題做出決定。（ｃｔ）

