【禁制中興】中信保誠、長信基金下調中興估值，相當Ａ股兩個跌停

《經濟通通訊社１８日專訊》內地兩家基金率先大幅下調中興通訊（００７６３）

（深：００００６３）估值。

中信保誠基金的估值為２５﹒０５元（人民幣．下同），長信基金為２５﹒３６元，分別比

中與Ａ股停牌前收盤價３１﹒３１元低了２０％和１９％，即中信保誠基金預估了兩個跌停，而

長信基金也接近兩個跌停。（ｃｔ）

