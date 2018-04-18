《經濟通通訊社１８日專訊》內地兩家基金率先大幅下調中興通訊（００７６３）
（深：００００６３）估值。
中信保誠基金的估值為２５﹒０５元（人民幣．下同），長信基金為２５﹒３６元，分別比
中與Ａ股停牌前收盤價３１﹒３１元低了２０％和１９％，即中信保誠基金預估了兩個跌停，而
長信基金也接近兩個跌停。（ｃｔ）
18/04/2018 08:43
【禁制中興】中信保誠、長信基金下調中興估值，相當Ａ股兩個跌停
《經濟通通訊社１８日專訊》內地兩家基金率先大幅下調中興通訊（００７６３）
（深：００００６３）估值。
中信保誠基金的估值為２５﹒０５元（人民幣．下同），長信基金為２５﹒３６元，分別比
中與Ａ股停牌前收盤價３１﹒３１元低了２０％和１９％，即中信保誠基金預估了兩個跌停，而
長信基金也接近兩個跌停。（ｃｔ）
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