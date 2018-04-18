【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶７１點子，報６﹒２８３５

《經濟通通訊社１８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒２８１７，較上個交易日貶

４６點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開７１點子，報６﹒２８３５，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒２７６４。（ｋｌ）

