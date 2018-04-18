【人行放水】降準後再出手，消息稱人行今逆回購淨投放１５００億

《經濟通通訊社１８日專訊》人行上日（１７日）宣布下周三起定向降準１個百分點，料釋

放約４０００億元（人民幣．下同）增量資金，人行今日再放水。市場消息指，人行將進行

１５００億元７天期逆回購操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１５００億元。

人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）

