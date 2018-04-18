《經濟通通訊社１８日專訊》人行上日（１７日）宣布下周三起定向降準１個百分點，料釋
放約４０００億元（人民幣．下同）增量資金，人行今日再放水。市場消息指，人行將進行
１５００億元７天期逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１５００億元。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）
18/04/2018 09:22
【人行放水】降準後再出手，消息稱人行今逆回購淨投放１５００億
《經濟通通訊社１８日專訊》人行上日（１７日）宣布下周三起定向降準１個百分點，料釋
放約４０００億元（人民幣．下同）增量資金，人行今日再放水。市場消息指，人行將進行
１５００億元７天期逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１５００億元。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）
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