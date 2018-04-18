【人行放水】人行再放水千五億，１５００億逆回購利率持平

《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行表示，為對沖稅期等因素的影響，維護銀行體系流動

性合理穩定，今日進行１５００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平為

２﹒５５％。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１５００億元。

人行上日（１７日）宣布下周三（２５日）起定向降準１個百分點，料釋放約４０００億元

增量資金。（ｋｌ）

