【貿易開戰】美國將禁止動用聯邦補貼向華為、中興等購買網絡設備

《經濟通通訊社１８日專訊》美國監管者將禁止移動運營商使用聯邦補貼購買中國企業生產

的任何電信設備，這項舉措在美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）獲得全票通過。

ＦＣＣ推進安全禁令，支持禁止動用聯邦補貼向華為和中興通訊等企業購買網絡設備。此舉

的目的是禁止美國運營商利用普遍服務補貼向對美國構成國家安全威脅的企業採購設備。普遍服

務補貼一年的總額約為９０億美元，主要為高成本的農村地區、學校、圖書館和低收入群體提供

支持。（ｃｔ）

