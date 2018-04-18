【ＦＯＣＵＳ】降準藥效存疑，再通脹及匯率風險不得不防

【ＦＯＣＵＳ】內地首季ＧＤＰ增速錄得優於預期的６﹒８％，惟侵侵最新掟出的「中興牌

」，正中中國軟肋，引發Ａ股周二（１７日）暴跌，滬指失守３１００點心理大關。「央媽」傍

晚果斷出手，宣布大降存準率（ＲＲＲ）１個百分點；時機之快、幅度之大出乎市場預料。富時

中國Ａ５０指數應聲急升逾１％，恆指今早高開１﹒３５％、滬指亦高開０﹒８％。

今次降準釋放的４０００億人民幣增量資金似暫令股市「一劑回天」，但藥效持續性如何尚

待觀察。儘管人行強調「將繼續實施穩健中性的貨幣政策」，但坊間關於貨幣政策微調轉向的耳

語再起，倘若市場對內地去槓桿風向的預期生變，再通脹重臨和匯率承壓風險不得不防。



＊大手降準非毫無端倪＊



人行今次大手降準並非毫無端倪。中國３月罕有錄得４９﹒８３億美元貿易逆差，通過外匯

佔款擴張投放基礎貨幣的方式愈來愈難以為繼，而３月新增人民幣貸款、Ｍ２增速雙雙低過市場

預期，過去一段時間採用的逆回購、中期借貸便利（ＭＬＦ）亦給人捉襟見肘之感。

此外，中國１０年期國債收益率近日雖已從高位回落，但存款準備金利率和ＭＬＦ貸款利率

之間高達逾１５０點子的息差，令商業銀行資金成本居高難下，加上人行擬允許商業銀行適當提

高存款利率的浮動上限，被視作「變相加息」，有必要通過降準穩定貨幣總量，並防止市場利率

突然走高。



＊料為貿易戰增添緩衝＊



更重要的是，降準將為貿易戰陰影下的中國經濟增添緩衝；多間機構均預期，降準或變得常

態化，人行今年內還會再降準１－３次。

不過，硬幣總有兩面，人行放水利好內銀淨息差之餘，今日焦炭、動力煤、螺紋鋼等通脹概

念亦應聲炒起，而官方設定的人民幣中間價近期連續出現明顯弱於模型隱含值的現象，反映人民

幣走勢「明強實弱」，升值或已是強弩之末。

截至上午近１１時，Ａ股、港股一度升幅全消倒跌，讓人回想起２０１５年６月２７日，「

央媽」在Ａ股暴跌次日祭出「定向降準＋減息」的雙重定心丸，惟滬指此後一個月跌幅仍深逾１

０％。

段子手有關央視當年報道降準新聞時，屏幕底部同時滾動閃現的「一旦逃出火場後，不要再

返回」的溫馨提示，是否亦適用於今次，要考驗散戶的風險胃納和投資智慧了。

（經濟通通訊社記者 俞瑾）

