  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/04/2018 11:17

【ＦＯＣＵＳ】降準藥效存疑，再通脹及匯率風險不得不防

　　【ＦＯＣＵＳ】內地首季ＧＤＰ增速錄得優於預期的６﹒８％，惟侵侵最新掟出的「中興牌
」，正中中國軟肋，引發Ａ股周二（１７日）暴跌，滬指失守３１００點心理大關。「央媽」傍
晚果斷出手，宣布大降存準率（ＲＲＲ）１個百分點；時機之快、幅度之大出乎市場預料。富時
中國Ａ５０指數應聲急升逾１％，恆指今早高開１﹒３５％、滬指亦高開０﹒８％。
　　今次降準釋放的４０００億人民幣增量資金似暫令股市「一劑回天」，但藥效持續性如何尚
待觀察。儘管人行強調「將繼續實施穩健中性的貨幣政策」，但坊間關於貨幣政策微調轉向的耳
語再起，倘若市場對內地去槓桿風向的預期生變，再通脹重臨和匯率承壓風險不得不防。

＊大手降準非毫無端倪＊

　　人行今次大手降準並非毫無端倪。中國３月罕有錄得４９﹒８３億美元貿易逆差，通過外匯
佔款擴張投放基礎貨幣的方式愈來愈難以為繼，而３月新增人民幣貸款、Ｍ２增速雙雙低過市場
預期，過去一段時間採用的逆回購、中期借貸便利（ＭＬＦ）亦給人捉襟見肘之感。
　　此外，中國１０年期國債收益率近日雖已從高位回落，但存款準備金利率和ＭＬＦ貸款利率
之間高達逾１５０點子的息差，令商業銀行資金成本居高難下，加上人行擬允許商業銀行適當提
高存款利率的浮動上限，被視作「變相加息」，有必要通過降準穩定貨幣總量，並防止市場利率
突然走高。

＊料為貿易戰增添緩衝＊

　　更重要的是，降準將為貿易戰陰影下的中國經濟增添緩衝；多間機構均預期，降準或變得常
態化，人行今年內還會再降準１－３次。
　　不過，硬幣總有兩面，人行放水利好內銀淨息差之餘，今日焦炭、動力煤、螺紋鋼等通脹概
念亦應聲炒起，而官方設定的人民幣中間價近期連續出現明顯弱於模型隱含值的現象，反映人民
幣走勢「明強實弱」，升值或已是強弩之末。
　　截至上午近１１時，Ａ股、港股一度升幅全消倒跌，讓人回想起２０１５年６月２７日，「
央媽」在Ａ股暴跌次日祭出「定向降準＋減息」的雙重定心丸，惟滬指此後一個月跌幅仍深逾１
０％。
　　段子手有關央視當年報道降準新聞時，屏幕底部同時滾動閃現的「一旦逃出火場後，不要再
返回」的溫馨提示，是否亦適用於今次，要考驗散戶的風險胃納和投資智慧了。
（經濟通通訊社記者　俞瑾）

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態18/04/2018
fb揭蒐集非用戶資料 配對廣告
生財有道17/04/2018
【人行降準】楊德龍: 人行降準是及時雨 緩資金壓力提振市場信心
生財有道17/04/2018
【人行降準】人行下調部分金融機構存準率 以置換中期借貸便利
剖析天下17/04/2018
【FOCUS】狂人侵侵劍指中國5G 突打匯率牌恐巨浪未至
生財有道17/04/2018
【禁制中興】林嘉麒: 中興與美方和解前 手機及通訊設備股仍受壓
生財有道17/04/2018
【禁制中興】美禁美企向中興售零件7年 券商: 短期影響大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【將帥無能累死三軍】330億元死貨賣唔出，H&M究竟發生了甚麼？ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【護心最強十字花科蔬菜】營養師教你3招 釋放有益營養素 2
我做Marketing ． Michael & Derek
【千奇百趣上班服】每逢星期五，她都會穿上超迷你短裙…… 4
健康Video
【營養師教煮】豆腐三部曲！第一招蒸肉餅「減肉低卡」大法 7
國金與投資 ． 曾廣標
貿易戰站隊有術 6
足球俱樂部 ． 主教練
皇馬爭議12碼 歐聯的計算 曼城連敗3仗 冠軍路更長
小薯茶水間
【好工不如好老細！】5點幫你認清Leader和Boss的分別 5
玄來更精彩 ． 黃美雲
做打工皇帝要乜條件？ 3
鬆一鬆 ． 通通
【你去旅行嗎？】這名清潔工竟靠著「這方法」變成年收100萬環遊世界的人生勝利組！ 2
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【關係篇】男女角力賽！適當刑罰令關係更長遠？ 5
打工秘笈
【搵工如拍拖？】不再委屈自己！看著4點找好工！ 4
健康大晒
【長者早餐兩大謬誤】擔心「三高」戒口？竟然反造成營養不良 2
食療新意思 ． 陳沛思
【趕走春倦】姬松茸蟲草花木耳圓肉雞湯 2
政是有心 ． 余君雋
未有首期「抽中再想辦法」想法背後，何等悲哀？ 4
What's On
【朱古力小知識】編輯推介！4款全新比利時朱古力流心蛋糕甜品 4
花生味辦公室 ． 玄米米
【打工仔on call 24小時】星期六、日要做野？想上位小心命都冇！ 4
第一桶金 ． 方元
2018第一季懶人組合 升2.24%比恒指好
健康解「迷」
【預防認知障礙要識食】常發脾氣，原來是腦退化先兆？ 2
我家私房菜 ． 韋太
【營養豐富】松子仁炒牛柳粒 1
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
特朗普會收貨嗎？
暢所欲妍 ． 屈穎妍
語言偽術之至高境界 109
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【將帥無能累死三軍】330億元死貨賣唔出，H&M究竟發生了甚麼？ 1
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】酒店的床尾為什麼要放「非常沒用的一塊布」? 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【咖啡會致癌？】不用怕！註冊營養師為你拆解謬誤 2
國金與投資 ． 曾廣標
千億美元戰役的底牌 19
健康解「迷」
【常見婦女腫瘤】4個就有1個中招？子宮肌瘤沒病徵難發現？ 3
健康Video
【坐骨神經痛】坐姿不良手尾長，兩招防患未然 3
政是有心 ． 余君雋
戴耀廷胡言亂語，害死香港；譚耀宗心領神會，解讀中央 21
玄來更精彩 ． 黃美雲
【真人真事】以為中風實被松鼠附身？高人妙招化解驚奇事件 2
為理發聲 ． 石老師工作室
不懂避嫌 何以為官 27
玩樂好去處
【玩轉復活節】春日嘉年華！迪士尼全新「日與夜」5大焦點活動 3
「男」言之隱 NEW
解開治療不舉的誤解 2
足球俱樂部 ． 主教練
皇馬巴塞拜仁穩入4強　歐聯抽籤無形之手若現 2
抵玩自助遊
$11,000玩11日 與閨密把臂同遊墨爾本 1
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休要靠小超人
香港街頭美食
【滷肉飯控出動】百年懷舊古早味！8大台灣人氣滷肉飯登陸香港 2
健康大晒
【打工仔帶飯的法則】黃金營養比例必須知！隔夜餸翻叮有咩要注意 7
小薯茶水間
【向名人取經】返工返到唉聲嘆氣？袋好8大打氣金句！ 4
廣告背後 ． 袁靜
【愛的方程式？】不時說聲「我愛你」，便可讓婚姻重燃愛火？ 6
形象UP！ ． 藍婷
【Ball場穿搭有學問】出席隆重場合，就等於要性感裝扮嗎？ 1
產品簡介

【etnet Bonus賞你】「The ONE x ONE PIECE 索柏大冒險」限定版「探索航海筆記本」+「探『索』旅行袋

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊