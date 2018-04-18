【ＦＯＣＵＳ】中美車輪戰電信高粱鋼鋁「互砍」，台「趁火打劫」

【ＦＯＣＵＳ】繼美國商務部對中興通訊（００７６３）（深：００００６３）發出長達

７年的零件封殺令後，美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）最新全票禁止移動運營商使用聯邦補貼購

買華為、中興等中企生產的電信設備。就當一眾網民以為中國將「以牙還牙」拿蘋果公司開刀之

際，中國商務部卻將報復對象鎖定美國國產高粱，而美國商務部則緊接宣布，對從中國進口的部

分鋼輪產品展開雙反調查，以及對中國鋁板徵收最高１１３％反補貼稅。

中美互相報復的車輪戰互不示弱，而台灣宣布對中國大陸製５項鋼鐵產品展開雙反調查，以

爭取台灣向美國輸出的鋼鐵產品獲得關稅豁免，更令局勢火上澆油。



＊逾四分三出口高粱輸華＊



特朗普打出「中興牌」被指是挑起對華「科技戰」，內地「鷹派」的《環球時報》對此就稱

，世界供應鏈在政治面前是脆弱的，美國人已經開始認真考慮如何遏制中國崛起……中國必須要

做好應對更壞情況的準備，形成把本國市場組織起來支持核心技術發展的強大預案。

特朗普深諳中國「七寸」，令中國商務部繼美國大豆後，再劍指美國高粱，徵收比率高達

１７８﹒６％的保證金，或許是想精準打擊特朗普的票倉。美國農業部最新數據顯示，德克薩斯

州上周剛剛出口了約１１﹒６萬噸高梁至中國。

據美國穀物協會（Ｕ﹒Ｓ﹒ Ｇｒａｉｎｓ Ｃｏｕｎｃｉｌ）統計，美國出口高粱逾四分

三都賣給了中國。中國海關數據亦顯示，２０１７年，美國出口至中國的高粱達４７６萬噸，價

值約１１億美元。



＊美連祭兩項反報復措施＊



高粱被普遍用於牲畜飼料和白酒產業，高額的保證金足以推高高粱及大麥等替代品的價格，

貴州茅台（滬：６００５１９）半日跌逾２﹒５％。

白宮副新聞秘書Ｌｉｎｄｓａｙ Ｗａｌｔｅｒｓ透露，特朗普「明確表示中國所採取任何

進一步的不合法的貿易行動都是無法接受的，包括不公平地針對美國高梁生產商。」

就在中國商務部宣布對美國高粱進行報復後，美國商務部連祭兩項反報復措施，包括對從中

國進口的部分鋼輪產品展開反傾銷和反補貼調查、初步決定向中國鋁板徵最高１１３％反補貼稅

。而台灣財政部昨晚「趁火打劫」宣布，對中國大陸製造及銷售到台灣的５項鋼鐵產品，展開反

補貼及反傾銷調查，以爭取台灣向美國輸出的鋼鐵產品獲得關稅豁免。

中美如何走出「報復車輪戰」的惡性循環，料將繼續困擾中港市場。今天早市港股在人行降

準之下，曾急升逾４００點，但隨著貿易糾紛消息又急速回吐，一度跌穿３００００點關口。在

眼下消息不靖之際，可能暫時離場是上策。《經濟通通訊社記者 俞瑾》

