【港匯弱勢】金管局第９度入市，銀行體系結餘降至１４６１﹒５億

《經濟通通訊社１８日專訊》港匯再觸發金管局７﹒８５弱方兌換保證，局方昨日（１７日

）本港時間晚上約８時買入６２﹒１億港元，在紐約交易時段再在市場承接港元沽盤，買入

５１﹒０２億港元。這是局方近一星期以來第九度入市，累計買入逾３３６億港元。

香港銀行體系結餘於本周四（１９日）降至１４６１﹒５１億港元。

美元兌港元最新報７﹒８４９８，一年電期－４４７﹒７２╱－４３２﹒２８。（ｅｃ）

