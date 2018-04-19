【禁制中興】富瑞預料中興通訊最大機會透過繳付更多罰款平息事件

《經濟通通訊社１９日專訊》富瑞集團發表研究報告指，中興通訊（００７６３）（深：０

０００６３）被美國政府制裁的事件上，將會有三個可能性：１）中興通訊將會繳付更多罰款平

息事件，並面對更多廣泛審查，預料業務於３個月至６個月回覆正常，將不會影響中國５Ｇ發展

時間表及不會暫時中美科技貿易。

２）將會是制裁華為的先兆，將會令中國５Ｇ計劃延遲。該行認為，如果美國制裁華為，中

國將不會轉向選擇諾基亞或愛立信發展５Ｇ業務，相信中國會選擇等待本土公司能夠商業化５Ｇ

相關的芯片及軟件，可能需要數年。不過，富瑞指，美國元件公司將會同時失去中興通訊及華為

客戶，例如：２０１６年中國佔Ｑｕａｌｃｏｍｍ的收入５６％，因此該行認為美國將會小心衡

量代價（美國企業）及利益（制裁中國）。

３）雙失的局面，中美暫停科技貿易。不過，富瑞認為此舉動將會令全球沒有５Ｇ，而科技

的供應鏈亦全面中斷。該行估計，即使成本更昂貴，中國利用自己的科技產能及與友好國家合作

，自行建立國內版本的５Ｇ。

富瑞認為第一個可能性是基本情況，同時是最好的情況，該行相信美國傾向想獲得有形收益

，因此相信發生第一個可能性的機會較高。富瑞表示予中興通訊Ｈ股「遜於大市」評級，目標價

為１５﹒７２元。（ｊｎ）



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