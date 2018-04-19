【油市博奕】傳沙特阿拉伯希望油價高見１００美元

《經濟通通訊社１９日專訊》據外電引述消息人士報道，最大石油出口國沙特阿拉伯希望油

價升至８０美元甚至達１００美元，表明沙特將不會尋求調整減產協議。

油組及俄羅斯等非油組產油國在２０１７年１月開始減產，以消除供應過剩情況。並將減產

協議延長至２０１８年１２月，將於６月時開會檢討政策。

油組目前正接近達到減產協議的最初目標，但至今沙特及其盟友並未暗示希望降低減產力度

，相信與在沙特阿美ＩＰＯ前藉著高油價來支持公司估值有關。（ｍｎ）

