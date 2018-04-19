《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普日本首相安倍晉三在會談後表示，兩人已經同
意加強貿易磋商。
特朗普重申希望對美日貿易不平衡的問題採取行動，相信美國很快將能削減對日本的貿易逆
差，因日本計劃訂購大量美國飛機。
安倍則表示，兩人同意開始就自由、公平及互惠互利的貿易協議進行磋商，為使美日共同受
益，兩國將進一步擴大雙方的貿易及投資。（ｍｎ）
19/04/2018 09:12
【貿易開戰】特朗普及安倍晉三同意加強兩國貿易磋商
《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普日本首相安倍晉三在會談後表示，兩人已經同
意加強貿易磋商。
特朗普重申希望對美日貿易不平衡的問題採取行動，相信美國很快將能削減對日本的貿易逆
差，因日本計劃訂購大量美國飛機。
安倍則表示，兩人同意開始就自由、公平及互惠互利的貿易協議進行磋商，為使美日共同受
益，兩國將進一步擴大雙方的貿易及投資。（ｍｎ）
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