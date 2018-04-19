【國際要聞】土耳其總統埃爾多安宣布提前６月舉行大選

《經濟通通訊社１９日專訊》土耳其總統埃爾多安宣布提前一年多於今年６月２４日舉行大

選，有望進一步延長任期。

上述決定令人意外，因為埃爾多安此前一直表示，沒有提前舉行總統及議會選舉的計劃，這

些選舉原定於２０１９年１１月舉行。

土耳其去年通過憲法修訂，將議會制改為總統制，擴大總統權力，並廢除總理職位。修憲被

視為讓土耳其逐漸邁向獨裁管治，目前埃爾多安先後以總統及總理的身份，執掌土耳其１５年。

（ｍｎ）

