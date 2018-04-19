《經濟通通訊社１９日專訊》土耳其總統埃爾多安宣布提前一年多於今年６月２４日舉行大
選，有望進一步延長任期。
上述決定令人意外，因為埃爾多安此前一直表示，沒有提前舉行總統及議會選舉的計劃，這
些選舉原定於２０１９年１１月舉行。
土耳其去年通過憲法修訂，將議會制改為總統制，擴大總統權力，並廢除總理職位。修憲被
視為讓土耳其逐漸邁向獨裁管治，目前埃爾多安先後以總統及總理的身份，執掌土耳其１５年。
（ｍｎ）
19/04/2018 09:58
【國際要聞】土耳其總統埃爾多安宣布提前６月舉行大選
《經濟通通訊社１９日專訊》土耳其總統埃爾多安宣布提前一年多於今年６月２４日舉行大
選，有望進一步延長任期。
上述決定令人意外，因為埃爾多安此前一直表示，沒有提前舉行總統及議會選舉的計劃，這
些選舉原定於２０１９年１１月舉行。
土耳其去年通過憲法修訂，將議會制改為總統制，擴大總統權力，並廢除總理職位。修憲被
視為讓土耳其逐漸邁向獨裁管治，目前埃爾多安先後以總統及總理的身份，執掌土耳其１５年。
（ｍｎ）
|國際動態19/04/2018
南韓：倘朝棄核 韓美願簽和約
|生財有道18/04/2018
【細談年金】政府推即享年金活化市場 王玉麟：倡加大發行總額
|生財有道18/04/2018
【FOCUS】中美車輪戰電信高粱鋼鋁「互砍」 台「趁火打劫」
|生財有道18/04/2018
【FOCUS】降準藥效存疑 再通脹及匯率風險不得不防
|國際動態18/04/2018
fb揭蒐集非用戶資料 配對廣告
|生財有道17/04/2018
【人行降準】楊德龍: 人行降準是及時雨 緩資金壓力提振市場信心
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰