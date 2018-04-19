《經濟通通訊社１９日專訊》據外電引述消息人士報道，在美國本周對中興通訊
（００７６３）實施制裁的一個多月前，公司首席合規官兼首席法務官程鋼遭到解僱。
美國本周宣布禁止美國企業７年內向中興通訊出售零件及軟件，因中興通訊一再以虛假陳述
違反與美國政府達成的協議，此舉可能切斷中興通訊的供應鏈。
據消息人士引述一封日期為３月８日的內部通知稱，中興通訊首席合規官兼首席法務官程鋼
遭撤職，但通知內容並未說明原由。（ｍｎ）
19/04/2018 16:26
【禁制中興】據報中興被美國制裁前突撤換首席合規官兼首席法務官
《經濟通通訊社１９日專訊》據外電引述消息人士報道，在美國本周對中興通訊
（００７６３）實施制裁的一個多月前，公司首席合規官兼首席法務官程鋼遭到解僱。
美國本周宣布禁止美國企業７年內向中興通訊出售零件及軟件，因中興通訊一再以虛假陳述
違反與美國政府達成的協議，此舉可能切斷中興通訊的供應鏈。
據消息人士引述一封日期為３月８日的內部通知稱，中興通訊首席合規官兼首席法務官程鋼
遭撤職，但通知內容並未說明原由。（ｍｎ）
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