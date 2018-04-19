【禁制中興】據報中興被美國制裁前突撤換首席合規官兼首席法務官

《經濟通通訊社１９日專訊》據外電引述消息人士報道，在美國本周對中興通訊

（００７６３）實施制裁的一個多月前，公司首席合規官兼首席法務官程鋼遭到解僱。

美國本周宣布禁止美國企業７年內向中興通訊出售零件及軟件，因中興通訊一再以虛假陳述

違反與美國政府達成的協議，此舉可能切斷中興通訊的供應鏈。

據消息人士引述一封日期為３月８日的內部通知稱，中興通訊首席合規官兼首席法務官程鋼

遭撤職，但通知內容並未說明原由。（ｍｎ）

