《經濟通通訊社１９日專訊》ＺＣ Ｔｅｃｈ（０８５１１）明天（２０日）掛牌，現於輝
立暗盤開０﹒７２元，比招股價０﹒６５元高１０﹒８％。
耀才方面，現報０﹒６８元，高招股價４﹒６％。（ｆｆ）
19/04/2018 16:16
【新股上市】ＺＣ ＴＥＣＨ暗盤開報０﹒７２元，高招股價１１％
《經濟通通訊社１９日專訊》ＺＣ Ｔｅｃｈ（０８５１１）明天（２０日）掛牌，現於輝
立暗盤開０﹒７２元，比招股價０﹒６５元高１０﹒８％。
耀才方面，現報０﹒６８元，高招股價４﹒６％。（ｆｆ）
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