【北水炒Ｄ乜】北水重回港股，買騰訊華虹半導中石油，沽瑞聲建行

《經濟通通訊社１９日專訊》北水周四重新流入港股，單日淨買入１４﹒１４億元人民幣，

結束過去五日流出紀錄。

周四主板成交１１４９﹒３３億元，比上日減少２﹒２４％；港股通成交額與日前相若，錄

１３２﹒８５億，佔大市成交１１﹒５６％。

恆指收報３０７０８﹒４４點，全日升４２４﹒１９點或升１﹒４０％。北水淨流入最多的

個股為騰訊、華虹半導體、中石油；而淨沽走最多的個股為瑞聲、建行、工行。



＊北水重投科技股，華虹半導體急漲一成北水流入３億＊



內地多個官媒集體發聲，指中國發展芯片不能再拖，芯片股承接上日升勢再炒，華虹半導體

（０１３４７）獲南下資金吸納飆升１０﹒１２％，北水淨流入２﹒９１億，兩日共流入

４﹒５２億；中芯國際（００９８１）升２﹒８８％，北水沽４２８６萬，但兩日計仍流入

１﹒１８億。

重磅股騰訊（００７００）升１﹒４５％，北水掃入３﹒６４億，為周四最多北水流入港股

，四日累計淨流入３﹒１５億；手機配件股個別發展，舜宇（０２３８２）反彈升３﹒９２％，

北水買５０４２萬，三日計淨沽盤１﹒９９億；瑞聲科技（０２０１８）跌０﹒５３％，北水沽

２﹒０１億，為周四最大北水沽盤個股。



＊人行續放水內銀全線漲，惟北水續沽建行工行＊



人行再為市場注入流動資金，周四淨投放１９００億元人民幣創近兩個月高，內銀股全線漲

惟北水繼續沽內銀，建行（００９３９）升２﹒５１％，北水沽１﹒６６億，四日計淨沽盤

１０﹒５９億；工行（０１３９８）升２﹒９９％，北水沽９５５４萬。

另外，中石油（００８５７）周四亦有２﹒２２億北水追捧，全日升升５﹒６９％。（ｅｎ

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