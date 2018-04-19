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19/04/2018 11:19

【港匯弱勢】港元創三個月最大盤中升幅，一個月息升至０﹒９５厘

　　《經濟通通訊社１９日專訊》港元保衛戰初見成效！金管局自上周四（１２日）起已１３度
入巿，買入約５１０億港元（６５億美元），令周五（２０日）銀行體系結餘跌至１２８５﹒２
億港元。港匯今早轉強，一度上漲０﹒０７％至７﹒８４４１港元兌１美元，創出自１月１７日
以來的最大盤中漲幅，最新報７﹒８４６８。
　　港元拆息方面，除了隔夜息外，其他各期拆息均見上升。財資巿場公會數據顯示，與供樓按
息相關的一個月拆息從上日的０﹒９１１７９厘升至０﹒９４９８２厘，而三個月拆息今日進一
步上漲至１﹒３３６６１厘，為２００８年１２月以來新高。
　　至於港元隔夜拆息由０﹒１５４６４厘再跌至０﹒１５厘，明顯低於周二（１７日）的０﹒
１９７８６厘，一周拆息則升至０﹒４２６０７厘，６個月拆息升至１﹒６２６３９厘，一年期
拆息報２﹒１４３７４厘。

＊東方匯理：流出規模令人驚訝＊

　　東方匯理銀行發表報告指出，如果金管局繼續以當前的平均速度干預匯巿，銀行體系總結餘
將在大約三周後耗盡。該行對於目前為止的流出規模感到驚訝，認為總結餘很快會降至較低水平
，屆時港美利率差距會大幅收窄。
　　金管局副總裁李達志今早會見傳媒時表示，現時資金共流出逾５００億元，港元拆息已有所
上升，相信這個情況將會持續，而過去數年，流入銀行體系的資金達１萬億元，現時５００億元
的資金流出只佔一少部分，數目並不算多，而且銀行亦持有大量外匯基金票據。
　　他指，金管局的入市頻率及規模與預期大致吻合，當局過去一周緊密監察市場，認為市場運
作暢順並良好，未有見到大幅沽空港元的活動而令港匯進一步大幅貶值至弱方兌換保證以下。（
ｃｌ）

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