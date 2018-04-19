《經濟通通訊社１９日專訊》暢捷通（０１５８８）發出盈喜，預料截至３月底至首季度淨
利潤按年增長逾５０％，主要由於軟件及雲服務業務收入增加，雲平台達成既定規劃目標後研發
投入減少，而２０１７年二季度新增的研發資本化項目繼續發生，公司經營與管理持續改進。
公司２０１７年首季錄得的淨利潤為４０９０萬元人民幣。（ｃｈ）
19/04/2018 17:59
【企業盈喜】暢捷通（１５８８）料首季淨利潤增逾５０％
《經濟通通訊社１９日專訊》暢捷通（０１５８８）發出盈喜，預料截至３月底至首季度淨
利潤按年增長逾５０％，主要由於軟件及雲服務業務收入增加，雲平台達成既定規劃目標後研發
投入減少，而２０１７年二季度新增的研發資本化項目繼續發生，公司經營與管理持續改進。
公司２０１７年首季錄得的淨利潤為４０９０萬元人民幣。（ｃｈ）
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