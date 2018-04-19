【新股上市】ＺＣ　Ｔｅｃｈ暗盤收市較招股價低２至３％

《經濟通通訊社１９日專訊》ＺＣ Ｔｅｃｈ（０８５１１）明天（２０日）掛牌，於輝立

暗盤收報０﹒６３元，比招股價０﹒６５元低３﹒１％。每手４０００股，不計手續費蝕８０元

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耀才方面的暗盤收報０﹒６４元，低招股價１﹒５％。每手不計手續費蝕４０元。（ｃｈ）

