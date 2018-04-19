【夜期時段】即月期指最新報３０７０３點，跌５５點，低水５點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０７５６點，跌２點，高水４８

點，最新報３０７０３點，跌５５點，低水５點，合約成交３４３０張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２２６１點，跌１點，高水２２點，最新報１２２

３３點，跌２９點，低水７點，合約成交１１１９張。（ｃｈ）

