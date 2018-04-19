《經濟通通訊社１９日專訊》中國基礎資源（０８１１７）發盈警，集團之附屬福建中基能
源，經過與主要客戶及供應商友好協商後，共識於今年起，由採購及銷售天然氣改為收取天然氣
運營管理費。
此改變並沒有影響沿用之經營方法及資產，相關之利潤亦沒有影響，唯相關之銷售收益卻會
有較大幅度減小。因此，集團預期截至今年３月底止第一季度之銷售收益將會較去年同期相應地
減小。（ｋｙ）
19/04/2018 17:34
【企業盈警】中國基礎資源料首季天然氣銷售收益錄較大幅度減小
《經濟通通訊社１９日專訊》中國基礎資源（０８１１７）發盈警，集團之附屬福建中基能
源，經過與主要客戶及供應商友好協商後，共識於今年起，由採購及銷售天然氣改為收取天然氣
運營管理費。
此改變並沒有影響沿用之經營方法及資產，相關之利潤亦沒有影響，唯相關之銷售收益卻會
有較大幅度減小。因此，集團預期截至今年３月底止第一季度之銷售收益將會較去年同期相應地
減小。（ｋｙ）
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