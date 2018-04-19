【俄鋁風暴】俄羅斯：將俄鋁暫時國有化是應對制裁選項之一

《經濟通通訊社１９日專訊》俄羅斯克里姆林宮發言人表示，將受美國制裁的俄鋁

（００４８６）暫時國有化是協助公司的其中一個可行方案，但目前一切尚未定案。

他表示，在作出決定前，須考慮俄鋁股東和擁有人的意見，以及政府的能力。（ｄｌ）

