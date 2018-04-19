【香港政情】特首林鄭下周二訪印尼三天，將談與東盟國家合作機遇

《經濟通通訊社１９日專訊》特首林鄭月娥將於下周二（２４日）傍晚，啟程前往印尼雅加

達訪問，商務及經濟發展局長邱騰華亦會隨行。

林鄭月娥將於下周三（２５日）出席香港貿易發展局主辦的午餐會，向當地商界推廣香港的

優勢，及香港與印尼以至整個東南亞國家聯盟加強合作帶來的機遇，亦會與印尼政府高層官員會

面。

林鄭月娥將於下周四（２６日）返港，她離港期間，由政務司長張建宗署理特首職務。

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