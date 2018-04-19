【上海專電】虹口區推優化營商環境新政，鼓勵創新型企業落戶

《經濟通通訊社記者楊英傑１９日上海專電》上海市虹口區推《優化營商環境行動方案》。

包括五大類１４６項：擴大區域經濟對外開放度、實施市場准入負面清單制度、強化金融服務體

系和環境建設、優化創新創業體制機制等內容。

《優化營商環境行動方案》旨在加快改革開放步伐，降低制度性交易成本，著力營造穩定公

平透明、更富效率、更加便利的營商環境。在金融服務體系和環境建設方面，該區鼓勵設立有助

於支持實體經濟發展和促進消費升級的各類傳統及創新型金融機構，以及推進並購基地園區建設

，深化金融產業鏈的貫通與融合。

在優化創新創業體制機制方面，虹口區將推進國科（上海）國際創新基地等重點項目，深化

國際創新港建設，支持建設外資研發中心，搭建跨境技術轉移轉化創新服務平台，吸引境內外創

業投資機構落戶；對２２５項新興行業開放經營範圍登記；做到企業設立登記從名稱登記到核發

執照在３日內完成，公章刻制、稅務登記分別在１日內完成；推行企業簡易註銷登記改革，降低

企業市場退出成本；以及現有企業申報審批事項在法定審批時限基礎上總體提速４０％。

虹口區還將實施外國人來華工作許可制度，強化「一次告知、二次辦結、三次上門」服務承

諾，在北外灘地區為外籍人士在大型商貿活動、文化演出報備審批以及居留證、永居證辦理等方

面提供一站式服務，並積極爭取「聚英計劃」優惠政策落地實施。

