《經濟通通訊社１９日專訊》於台灣上市的聯發科公告稱，中興通訊（００７６３）
（深：００００６３）受美國出口限制，短期對公司營業狀況無重大影響。
市場猜測中興通訊受限後，聯發科可能接獲更多中興通訊的訂單。（ｃｔ）
19/04/2018 13:49
【禁制中興】聯發科：中興受美出口限制對營業狀況無重大影響
《經濟通通訊社１９日專訊》於台灣上市的聯發科公告稱，中興通訊（００７６３）
（深：００００６３）受美國出口限制，短期對公司營業狀況無重大影響。
市場猜測中興通訊受限後，聯發科可能接獲更多中興通訊的訂單。（ｃｔ）
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