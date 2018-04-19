《經濟通通訊社１９日專訊》據《上海證券報》引述接近監管部門的資深人士表示，鑒於小
米及生態鏈公司業務的高度關聯性、互聯網業務的獨特性、小米依然存在的複雜ＶＩＥ股權架構
、高估值訴求等因素，結合Ａ股、Ｈ股的現有政策，先於港股市場登陸可能更適合小米。
早前報道指，小米最快於５月初提交申請於香港上市，有望成為首批「同股不股權」上市公
司。小米估值約６５０億至７００億美元。（ｃｔ）
19/04/2018 08:52
【新股上市】接近內地監管人士：小米先在香港上市可能更適合
《經濟通通訊社１９日專訊》據《上海證券報》引述接近監管部門的資深人士表示，鑒於小
米及生態鏈公司業務的高度關聯性、互聯網業務的獨特性、小米依然存在的複雜ＶＩＥ股權架構
、高估值訴求等因素，結合Ａ股、Ｈ股的現有政策，先於港股市場登陸可能更適合小米。
早前報道指，小米最快於５月初提交申請於香港上市，有望成為首批「同股不股權」上市公
司。小米估值約６５０億至７００億美元。（ｃｔ）
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