《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒２８３２，較上個交易日貶
１５點子，連跌兩日。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６３點子，報６﹒２７９１，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒２８５４。（ｋｌ）
19/04/2018 09:35
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升６３點子，報６﹒２７９１
《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒２８３２，較上個交易日貶
１５點子，連跌兩日。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６３點子，報６﹒２７９１，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒２８５４。（ｋｌ）
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