【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升６３點子，報６﹒２７９１

《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒２８３２，較上個交易日貶

１５點子，連跌兩日。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６３點子，報６﹒２７９１，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒２８５４。（ｋｌ）

