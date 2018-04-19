【人行放水】消息稱人行今進行千九億逆回購，淨投放１９００億元

《經濟通通訊社１９日專訊》人行繼續大額放水，市場消息指，人行今日將進行１９００億

元（人民幣．下同）７天期逆回購操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１９００億元，連續兩日淨投放，累計在公開

市場淨投放３４００億元。

人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。

人行日前公布，下周三（２５日）起定向降準１個百分點，料向市場釋放４０００億元增

量資金。（ｋｌ）

