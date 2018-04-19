【人行放水】人行逆回購利率持平，大額放水１９００億近兩個月高

《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行表示，為對沖稅期、政府債券發行繳款等因素的影響

，維護銀行體系流動性合理穩定，今日進行１９００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，

中標利率持平於２﹒５５％。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１９００億元，單日投放額創２月２３日以來

最高，連續兩日淨投放，累計在公開市場淨投放３４００億元。

人行日前公布，下周三（２５日）起定向降準１個百分點，料向市場釋放４０００億元增

量資金。（ｋｌ）

