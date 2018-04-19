《經濟通通訊社１８日專訊》商務部發言人高峰於記者會上回應貿易摩擦問題時表示，中國
將密切關注中興事件進展，並準備採取措施保護中國企業的權利。他指，美方的行動引發了市場
對美國貿易和投資環境的擔憂，美國的行動針對中國，但是傷害的是其自身，會動搖國際社會對
其貿易和投資環境的信心。
高峰又指，中國對進口高粱的調查與貿易戰無關，屬於個案。（ｅｎ）
19/04/2018 11:04
【禁制中興】商務部：密切關注中興事件，將採取措施保護中國企業
《經濟通通訊社１８日專訊》商務部發言人高峰於記者會上回應貿易摩擦問題時表示，中國
將密切關注中興事件進展，並準備採取措施保護中國企業的權利。他指，美方的行動引發了市場
對美國貿易和投資環境的擔憂，美國的行動針對中國，但是傷害的是其自身，會動搖國際社會對
其貿易和投資環境的信心。
高峰又指，中國對進口高粱的調查與貿易戰無關，屬於個案。（ｅｎ）
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