【禁制中興】商務部：密切關注中興事件，將採取措施保護中國企業

《經濟通通訊社１８日專訊》商務部發言人高峰於記者會上回應貿易摩擦問題時表示，中國

將密切關注中興事件進展，並準備採取措施保護中國企業的權利。他指，美方的行動引發了市場

對美國貿易和投資環境的擔憂，美國的行動針對中國，但是傷害的是其自身，會動搖國際社會對

其貿易和投資環境的信心。

高峰又指，中國對進口高粱的調查與貿易戰無關，屬於個案。（ｅｎ）

