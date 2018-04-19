《經濟通通訊社１９日專訊》商務部新聞發言人高峰於新聞發布會上表示，上月外貿出口出
現一些波動，３月當月出口下跌９﹒８％，他指這主要就是春節因素影響。
就貿易摩擦問題，高峰指，總體上中國外貿穩中向好的趨勢沒有改變，當前有些國家採取貿
易保護主義的做法，給企業預期帶來了影響。但中方的反制措施是經過認真評估的，對中方總體
影響不大，例如穀物，中國糧食連年豐收，從美國進口的穀物佔比不到２％，主要是調劑品種需
要，加徵關稅對國內基本沒有影響。（ｅｎ）
19/04/2018 11:15
【貿易開戰】商務部：外貿穩中向好趨勢無變，認真評估反制措施
《經濟通通訊社１９日專訊》商務部新聞發言人高峰於新聞發布會上表示，上月外貿出口出
現一些波動，３月當月出口下跌９﹒８％，他指這主要就是春節因素影響。
就貿易摩擦問題，高峰指，總體上中國外貿穩中向好的趨勢沒有改變，當前有些國家採取貿
易保護主義的做法，給企業預期帶來了影響。但中方的反制措施是經過認真評估的，對中方總體
影響不大，例如穀物，中國糧食連年豐收，從美國進口的穀物佔比不到２％，主要是調劑品種需
要，加徵關稅對國內基本沒有影響。（ｅｎ）
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