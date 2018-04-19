【貿易開戰】商務部：外貿穩中向好趨勢無變，認真評估反制措施

《經濟通通訊社１９日專訊》商務部新聞發言人高峰於新聞發布會上表示，上月外貿出口出

現一些波動，３月當月出口下跌９﹒８％，他指這主要就是春節因素影響。

就貿易摩擦問題，高峰指，總體上中國外貿穩中向好的趨勢沒有改變，當前有些國家採取貿

易保護主義的做法，給企業預期帶來了影響。但中方的反制措施是經過認真評估的，對中方總體

影響不大，例如穀物，中國糧食連年豐收，從美國進口的穀物佔比不到２％，主要是調劑品種需

要，加徵關稅對國內基本沒有影響。（ｅｎ）

