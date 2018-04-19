【貿易開戰】商務部：高通和恩智浦併購可能對市場產生負面影響

《經濟通通訊社１９日專訊》中國商務部新聞發言人高峰於記者會上指，正在審查高通

（Ｑｕａｌｃｏｍｍ）和恩智浦（ＮＸＰ）併購案，但認為兩間公司合併可能對市場產生負面影

響，高通將在撤回原先的購併申請後重新提交申請，據指前計劃涉資４４０億美元。

另一邊廂，芯片巨頭英特爾表示，將會執行美國商務部針對中興的禁售令，此前高通並未對

此作出回應。（ｅｎ）

