《經濟通通訊社１９日專訊》中國商務部新聞發言人高峰於記者會上指，正在審查高通
（Ｑｕａｌｃｏｍｍ）和恩智浦（ＮＸＰ）併購案，但認為兩間公司合併可能對市場產生負面影
響，高通將在撤回原先的購併申請後重新提交申請，據指前計劃涉資４４０億美元。
另一邊廂，芯片巨頭英特爾表示，將會執行美國商務部針對中興的禁售令，此前高通並未對
此作出回應。（ｅｎ）
19/04/2018 11:28
【貿易開戰】商務部：高通和恩智浦併購可能對市場產生負面影響
《經濟通通訊社１９日專訊》中國商務部新聞發言人高峰於記者會上指，正在審查高通
（Ｑｕａｌｃｏｍｍ）和恩智浦（ＮＸＰ）併購案，但認為兩間公司合併可能對市場產生負面影
響，高通將在撤回原先的購併申請後重新提交申請，據指前計劃涉資４４０億美元。
另一邊廂，芯片巨頭英特爾表示，將會執行美國商務部針對中興的禁售令，此前高通並未對
此作出回應。（ｅｎ）
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