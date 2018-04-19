【貿易開戰】商務部：對進口鹵化丁基橡膠實施臨時反傾銷措施

《經濟通通訊社１９日專訊》中國商務部宣布，原產於美國、歐盟和新加坡的進口的鹵化丁

基橡膠存在傾銷，國內相關產業受到實質損害，故將對進口鹵化丁基橡膠採用保證金形式實施臨

時反傾銷措施。

根據《反傾銷條例》規定，商務部決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。自２０１８年

４月２０日起，進口經營者在進口被調查產品時，應依據初裁決定所確定的各公司的保證金比率

向中國海關提供相應的保證金。（ｅｎ）

