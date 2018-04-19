《經濟通通訊社１９日專訊》中國商務部宣布，原產於美國、歐盟和新加坡的進口的鹵化丁
基橡膠存在傾銷，國內相關產業受到實質損害，故將對進口鹵化丁基橡膠採用保證金形式實施臨
時反傾銷措施。
根據《反傾銷條例》規定，商務部決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。自２０１８年
４月２０日起，進口經營者在進口被調查產品時，應依據初裁決定所確定的各公司的保證金比率
向中國海關提供相應的保證金。（ｅｎ）
19/04/2018 11:37
【貿易開戰】商務部：對進口鹵化丁基橡膠實施臨時反傾銷措施
《經濟通通訊社１９日專訊》中國商務部宣布，原產於美國、歐盟和新加坡的進口的鹵化丁
基橡膠存在傾銷，國內相關產業受到實質損害，故將對進口鹵化丁基橡膠採用保證金形式實施臨
時反傾銷措施。
根據《反傾銷條例》規定，商務部決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。自２０１８年
４月２０日起，進口經營者在進口被調查產品時，應依據初裁決定所確定的各公司的保證金比率
向中國海關提供相應的保證金。（ｅｎ）
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