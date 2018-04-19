【禁制中興】報道指中興通訊受美國制裁前撤換首席合規官

《經濟通通訊社１９日專訊》據《路透》引述消息人士報道，中興通訊（００７６３）（深

：００００６３）在受美國制裁的一個月前將首席合規官兼首席法務官程鋼撤職。

消息人士稱，「我們從程鋼遭不明撤職一事感覺到出事了，但沒預料到是這麼嚴重的事。」

公司員工現在擔心自己的工作不保。（ｅｎ）

