【貿易開戰】華春瑩：簡單比較中美兩國整車進口稅率沒有意義

《經濟通通訊社１９日專訊》針對美國總統特朗普與日本首相安倍晉三共見記者時稱，美國

對中國汽車徵收的關稅稅率是２﹒５％，而中國對美國汽車徵收的關稅稅率是２５％，美國在對

外貿易中的首要追求是「對等」，中國外交部發言人華春瑩今日在例行記者會上回應，美國對乘

用車的進口稅率是２﹒５％，但是卡車進口稅率是２５％。中國２５％的稅率是針對進口整車的

，零部件只有１０％。美國在華銷售的大部分汽車都是美國汽車公司在中國的分公司生產的。僅

通用一家２０１７年在中國銷售汽車就有４００萬輛左右，其旗下凱迪拉克品牌在華銷售超越美

本土市場。應該說美國汽車企業在中國享受了巨大紅利。美國２０１７年對華汽車整車出口

２８萬多輛，而中國同年對美整車出口僅５﹒３萬輛。因此，簡單比較中美兩國整車進口稅率沒

有意義。

關於「對等」問題，華春瑩說，就關稅而言，世貿組織並沒有關稅對等的原則，世貿組織成

員關稅總水平也不盡相同。對等和公平不能自說自話，不能完全根據自身利益和需要來制定標準

，而是要靠大家平等協商來制定統一的國際規則和標準，而且應由大家共同遵守。強買強賣絕不

是對等和公平，在這方面如果自作聰明、自以為是，到頭來可能會自食其果。（ｃｔ）

