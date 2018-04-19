【香港有里】螞蟻金服傳ＡＨ同上市，天價估值藏全球金融帝國野心

《經濟通通訊社記者俞瑾１９日報道》阿里巴巴旗下金融科技「獨角獸」企業－－螞蟻金服

的上市動向，一直牽動無數投資人的神經。繼月初公司董事長易帥之後，市傳高達百億美元的股

權融資計劃現正秘密推進，該計劃可能令螞蟻金服的最新估值升至令人瞪目的１５００億美元，

遠超２０１２年上市的Ｆａｃｅｂｏｏｋ。最新消息指，螞蟻金服已確定ＡＨ同時上市，時間鎖

定最快今年下半年。倘若真的登錄香港，勢掀全城認購狂潮。



＊新董事長上任，矢言服務２０億人＊



雖然馬雲１月出席達沃斯論壇時就否認「螞蟻金服今年將在香港上市」，但近期一連串動向

，讓市場猜測阿里正全力為螞蟻金服上市鋪路。

就在本月９日，螞蟻金服出現重大人事變動，有「阿里十八羅漢」之稱的彭蕾，卸任公司董

事長，改由ＣＥＯ井賢棟接任。聲稱自己最大強項是「管人」的馬雲在給員工的公開信就稱，「

這是螞蟻歷史上最重要的領導團隊更替，不僅僅是為了傳承，更重要的是蛻變。」

於員工信聲稱「螞蟻金服不是為賺錢而生，而是為了讓信用等於財富而生，為推動全球金融

服務發展更透明、公平、誠信而生」的馬雲，盛讚井賢棟「心懷星空，卻能腳踏實地」。畢業於

美國明尼蘇達大學卡爾森管理學院的井賢棟早在去年５月亦曾表示，「螞蟻金服的目標是在未來

十年『服務並改變』２０億人的人生」，理念顯然緊貼馬雲。



＊攬定決策權，阿里搶閘入股３３％＊



憑「支付寶」而被國人熟知的Ｆｉｎｔｅｃｈ巨企螞蟻金服，除「支付寶」外，還擁有另外

三大核心業務，包括「螞蟻財富」、「芝麻信用」、「網商銀行」。

據阿里２０１７年財報測算，螞蟻金服去年稅前利潤達到１３１﹒８９億元人民幣。其中一

、二、三、四季度分別實現稅前利潤２１﹒０４億元、５２﹒４３億元、５３﹒２０億元和

５﹒２３億元。對於第四季業績急跌，阿里解釋是因支付寶錢包推出的激進用戶增長計劃令補貼

成本大升。

今年２月，阿里巴巴透過一間中國子公司，以知識產權入股螞蟻金服，佔後者擴大後股本的

３３％，此舉被視作阿里搶在螞蟻上市前，攬定更大的決策權，並可直接分享收入。



＊最新一輪融資規模傳高達百億美元＊



憑支付寶手續費和消費信貸「不差錢」的螞蟻金服，素來倍受投資者青睞。２０１５年７月

，公司完成Ａ輪近１８﹒５億美元的融資，投資者包括全國社保基金、四大險企等。

僅僅１０個月後，公司再完成Ｂ輪逾４５億美元融資，創全球互聯網行業私募融資新紀錄，

新增投資者包括建信信托、中投海外等。

兩輪融資之後，螞蟻金服估值即由Ａ輪融資後的近４５０億美元升至６００億美元。傳聞中

秘密進行中的最新８０億－１００億美元融資計劃，由新加坡國有投資機構淡馬錫領投，被稱為

Ｐｒｅ－ＩＰＯ輪，料推升公司最新估值至１５００億美元，令螞蟻金服躋身史上規模最大

ＩＰＯ記錄之列，力壓Ｆａｃｅｂｏｏｋ２０１２年的１０４０億美元，直逼阿里巴巴２０１４

年的１６８０億美元。

儘管井賢棟稱，螞蟻金服登陸資本市場，可進一步增強公司透明度，規範公司治理，與更多

的投資者分享發展成果；而作為一家致力於服務全球的互聯網金融企業，上市對於提升品牌知名

度也有正向作用，但跟上市時地相比，螞蟻金服不僅股權結構撲朔迷離，業務的監管和法律風險

也「剪不斷理還亂」。



＊股權結構及監管風險剪不斷理還亂＊



公開信息顯示，阿里巴巴２月入股螞蟻金服３３％成為最大單一股東後，馬雲等持有的杭州

君瀚的持股量約２８﹒３３％；由阿里巴巴若干合伙人持有的杭州君澳，持股量約２２﹒８８％

；其他包括全國社保基金、四大險企等在內的投資者則持有剩餘約１５﹒７９％股份。

其中，杭州君瀚的股權又由馬雲、集團聯合創辦人謝世煌以及阿里關聯公司杭州雲鉑、杭州

君潔掌控。幾無懸念的是，螞蟻金服實際的最大控制人正正就是馬雲。

另一方面，消費貸款規模累計已逾６０００億元人民幣的螞蟻金服，２０１７年創２３８０

億元資產抵押證券（ＡＢＳ）發行紀錄，其高槓桿已引發監管層關注；國家網信辦亦關注擁有５

﹒２億活躍用戶的螞蟻金服的私隱問題。

為此，螞蟻金服去年１２月對旗下重慶市螞蟻小微小額貸款有限公司、重慶市螞蟻商誠小額

貸款有限公司兩家小貸公司增資８２億元，將註冊資本從３８億元提升至１２０億元。

「Ｔｏｏ ｂｉｇ ｔｏ ｆａｉｌ」的螞蟻金服，以金融創新撼動內地銀行業的「大樹」

，其旗下餘額寶規模去年勁增逾７７００億至１﹒５８萬億元，而同年內地銀行的人民幣存款同

比少增１﹒３６萬億元。

無論阿里能否借螞蟻金服上市搶佔「宿敵」騰訊的光環，小螞蟻的大視野，應都能帶給港人

一些啟示。

