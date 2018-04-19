《經濟通通訊社１９日專訊》港匯多次觸及７﹒８５弱方兌換保證，香港金管局在紐約交易
時段多次承接港元沽盤，分別買入４３﹒１８億港元、３１﹒４億港元及１０１﹒７３億港元，
合共１７６﹒３１億港元，令周五（２０日）銀行體系結餘減少至１２８５﹒２億港元。
金管局自上周四（１２日）以來，已累積買入逾５１３億港元。
港匯今早一度高見７﹒８４９０，最新報７﹒８４９３。一年電期－４０４﹒４５╱
－３９０﹒５５。（ｅｃ）
19/04/2018 08:06
【港匯弱勢】金管局多次共買入逾１７６億港元，銀行結餘穿千三億
《經濟通通訊社１９日專訊》港匯多次觸及７﹒８５弱方兌換保證，香港金管局在紐約交易
時段多次承接港元沽盤，分別買入４３﹒１８億港元、３１﹒４億港元及１０１﹒７３億港元，
合共１７６﹒３１億港元，令周五（２０日）銀行體系結餘減少至１２８５﹒２億港元。
金管局自上周四（１２日）以來，已累積買入逾５１３億港元。
港匯今早一度高見７﹒８４９０，最新報７﹒８４９３。一年電期－４０４﹒４５╱
－３９０﹒５５。（ｅｃ）
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