【港匯弱勢】金管局多次共買入逾１７６億港元，銀行結餘穿千三億

《經濟通通訊社１９日專訊》港匯多次觸及７﹒８５弱方兌換保證，香港金管局在紐約交易

時段多次承接港元沽盤，分別買入４３﹒１８億港元、３１﹒４億港元及１０１﹒７３億港元，

合共１７６﹒３１億港元，令周五（２０日）銀行體系結餘減少至１２８５﹒２億港元。

金管局自上周四（１２日）以來，已累積買入逾５１３億港元。

港匯今早一度高見７﹒８４９０，最新報７﹒８４９３。一年電期－４０４﹒４５╱

－３９０﹒５５。（ｅｃ）

