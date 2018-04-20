《經濟通通訊社２０日專訊》卜蜂國際（０００４３）發盈警，預期截至今年三月底止首季
度，股東應佔綜合虧損將錄得不多於３００萬美元，去年同期則錄得綜合溢利約１４００萬美元
。
首季盈轉虧，主要由於越南豬價較去年同期持續下跌；最近收購的中國綜合家禽業務錄得虧
損，以及於去年底開始試行營運的中國新食品廠錄得虧損。
公司預期將於今年五月中旬公布首季業績。（ｔｔ）
20/04/2018 09:04
【企業盈警】卜蜂國際（００４３）料首季盈轉虧最多３００萬美元
《經濟通通訊社２０日專訊》卜蜂國際（０００４３）發盈警，預期截至今年三月底止首季
度，股東應佔綜合虧損將錄得不多於３００萬美元，去年同期則錄得綜合溢利約１４００萬美元
。
首季盈轉虧，主要由於越南豬價較去年同期持續下跌；最近收購的中國綜合家禽業務錄得虧
損，以及於去年底開始試行營運的中國新食品廠錄得虧損。
公司預期將於今年五月中旬公布首季業績。（ｔｔ）
|生財有道20/04/2018
佛系MPF管理法 蹺埋手 退無憂
|國際動態20/04/2018
訪日旅客首季消費 首破萬億圓
|生財有道19/04/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－石藥】創新藥受惠人口老化及國策 20元以下吸納
|生財有道19/04/2018
【香港有里】螞蟻金服傳AH同上市 天價估值藏全球金融帝國野心
|板塊分析19/04/2018
人口紅利現 惟行業分化 乳品業下游企業當旺
|中國故事19/04/2018
專訪日本中國專家高原明生 剖析中日新關係
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰