【企業盈警】卜蜂國際（００４３）料首季盈轉虧最多３００萬美元

《經濟通通訊社２０日專訊》卜蜂國際（０００４３）發盈警，預期截至今年三月底止首季

度，股東應佔綜合虧損將錄得不多於３００萬美元，去年同期則錄得綜合溢利約１４００萬美元

。

首季盈轉虧，主要由於越南豬價較去年同期持續下跌；最近收購的中國綜合家禽業務錄得虧

損，以及於去年底開始試行營運的中國新食品廠錄得虧損。

公司預期將於今年五月中旬公布首季業績。（ｔｔ）

