【貿易開戰】美財政部或動用緊急法律遏制中資在美國科技領域投資

《經濟通通訊社２０日專訊》美國財政部國際事務辦公室助理部長Ｈｅａｔｈ

Ｔａｒｂｅｒｔ表示，財政部正在考慮動用緊急法律，以遏制中國在美國敏感技術領域的投資。

在美國政府上月公布中國知識產權問題的調查結果後，總統特朗普要求財長努欽考慮對中國

公司實施投資限制。

另外，Ｔａｒｂｅｒｔ還表示，財政部目前正在推動國會立法，擴大審查於外資在美國投資

的權力。（ｍｎ）（ｚｚ）

