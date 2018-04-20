《經濟通通訊社２０日專訊》美國財政部國際事務辦公室助理部長Ｈｅａｔｈ
Ｔａｒｂｅｒｔ表示，財政部正在考慮動用緊急法律，以遏制中國在美國敏感技術領域的投資。
在美國政府上月公布中國知識產權問題的調查結果後，總統特朗普要求財長努欽考慮對中國
公司實施投資限制。
另外，Ｔａｒｂｅｒｔ還表示，財政部目前正在推動國會立法，擴大審查於外資在美國投資
的權力。（ｍｎ）（ｚｚ）
20/04/2018 08:22
【貿易開戰】美財政部或動用緊急法律遏制中資在美國科技領域投資
《經濟通通訊社２０日專訊》美國財政部國際事務辦公室助理部長Ｈｅａｔｈ
Ｔａｒｂｅｒｔ表示，財政部正在考慮動用緊急法律，以遏制中國在美國敏感技術領域的投資。
在美國政府上月公布中國知識產權問題的調查結果後，總統特朗普要求財長努欽考慮對中國
公司實施投資限制。
另外，Ｔａｒｂｅｒｔ還表示，財政部目前正在推動國會立法，擴大審查於外資在美國投資
的權力。（ｍｎ）（ｚｚ）
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