【貿易開戰】拉加德：中美貿易爭端威脅全球信心及投資

《經濟通通訊社２０日專訊》國基會（ＩＭＦ）總裁拉加德表示，中美貿易爭端帶來的最大

風險是全球信心及投資受到威脅。

拉加德稱，這兩個全球最大經濟體互相威脅加徵關稅將對全球經濟產生溫和的直接影響，但

所帶來不確定性會阻礙投資，拖累經濟加速增長的勢頭。

她指，貿易緊張局勢將成為ＩＭＦ及世銀會議上各國財長及央行行長討論的主要議題，強調

投資及貿易是兩大經濟增長的重要引擎，並不希望破壞這種局面。（ｍｎ）

