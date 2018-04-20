《經濟通通訊社２０日專訊》日本已經向２０國集團（Ｇ２０）發出警告，稱保護主義及互
相報復行動將擾亂金融市場並加劇波動。
麻生太郎表示，沒有國家能夠從基於保護主義的內向型政策中獲益，強調各國需要通過多邊
框架，而非雙邊形式，來解決全球失衡問題。
他還表示，在發達經濟體央行開始縮減刺激措施之際，匯市仍容易受到衝擊，但Ｇ２０會議
上並未具體討論匯率走勢。（ｍｎ）
20/04/2018 14:06
【貿易開戰】日本財務大臣警告保護主義將破壞市場
《經濟通通訊社２０日專訊》日本已經向２０國集團（Ｇ２０）發出警告，稱保護主義及互
相報復行動將擾亂金融市場並加劇波動。
麻生太郎表示，沒有國家能夠從基於保護主義的內向型政策中獲益，強調各國需要通過多邊
框架，而非雙邊形式，來解決全球失衡問題。
他還表示，在發達經濟體央行開始縮減刺激措施之際，匯市仍容易受到衝擊，但Ｇ２０會議
上並未具體討論匯率走勢。（ｍｎ）
|剖析天下20/04/2018
【FOCUS】「大國無強芯」響警鐘 Plan B須盡早起動
|生財有道20/04/2018
佛系MPF管理法 蹺埋手 退無憂
|國際動態20/04/2018
訪日旅客首季消費 首破萬億圓
|生財有道19/04/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－石藥】創新藥受惠人口老化及國策 20元以下吸納
|生財有道19/04/2018
【香港有里】螞蟻金服傳AH同上市 天價估值藏全球金融帝國野心
|板塊分析19/04/2018
人口紅利現 惟行業分化 乳品業下游企業當旺
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰