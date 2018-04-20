【貿易開戰】日本財務大臣警告保護主義將破壞市場

《經濟通通訊社２０日專訊》日本已經向２０國集團（Ｇ２０）發出警告，稱保護主義及互

相報復行動將擾亂金融市場並加劇波動。

麻生太郎表示，沒有國家能夠從基於保護主義的內向型政策中獲益，強調各國需要通過多邊

框架，而非雙邊形式，來解決全球失衡問題。

他還表示，在發達經濟體央行開始縮減刺激措施之際，匯市仍容易受到衝擊，但Ｇ２０會議

上並未具體討論匯率走勢。（ｍｎ）

