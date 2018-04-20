【油市博奕】高盛預計今年全球石油需求將保持強勁

《經濟通通訊社２０日專訊》高盛預計，今年全球石油需求增長將保持強勁，帶動石油庫存

進一步下跌，估計將錄得２０１０年第四季以來最強單季按年日增幅２５５萬桶，而全年全球石

油需求較上年增加每日１８５萬桶。

高盛稱，季節性影響及氣溫異常寒冷，可能會令３月數據較為疲軟，但這應該只屬暫時性，

因煉油利潤強勁支持４月需求強勁的看法。

油價現偏軟，美國期油跌０﹒３％至６８﹒０９美元。布蘭特期油微跌０﹒１％至

７３﹒７２美元。（ｍｎ）

